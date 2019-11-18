17-летний Грошев — самый молодой автор гола «Нефтехимика» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Владимира Крикунова.



Четвёртую шайбу в ворота московского клуба на последних секундах забросил 17-летний нападающий Максим Грошев. Для него гол стал первым в КХЛ. Грошев стал самым молодым автором гола «Нефтехимика» в КХЛ — 17 лет и 339 дней. Прошлое достижение принадлежало Эмилю Галимову — 18 лет и 270 дней.



Бело-голубых ударно провели первую половину первого периода и забросили две шайбы стараниями Игоря Полыгалова и Дмитрия Яшкина. Нападающий сборной Чехии продлил серию с набранными очками до 10 матчей. На 17-й минуте Ильдар Шиксатдаров сократил отставание в счёте до минимума. В концовке второго периода Яшкин реализовал большинство, Андрей Алексеев отличился в равных составах, а Полыгалов — в меньшинстве. В третьем периоде Юусо Хиетанен реализовал численный перевес, на что хозяева ответили голами Якоба Берглунда, Райана Мёрфи и Максима Грошева.

