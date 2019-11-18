«Нефтехимик» после 10 побед подряд пропустил 16 шайб за три матча

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Владимира Крикунова.



Подопечные Вячеслава Буцаева после серии из 10 побед проиграли 3-й матч подряд. В этих встречах «волки» пропустили 16 шайб. Ранее «Нефтехимик» проиграл на выезде «Локомотиву» со счётом 3:6 и «Спартаку» — 1:4.

Бело-голубых ударно провели первую половину первого периода и забросили две шайбы стараниями Игоря Полыгалова и Дмитрия Яшкина. Нападающий сборной Чехии продлил серию с набранными очками до 10 матчей. На 17-й минуте Ильдар Шиксатдаров сократил отставание в счёте до минимума. В концовке второго периода Яшкин реализовал большинство, Андрей Алексеев отличился в равных составах, а Полыгалов — в меньшинстве. В третьем периоде Юусо Хиетанен реализовал численный перевес, на что хозяева ответили голами Якоба Берглунда, Райана Мёрфи и Максима Грошева.