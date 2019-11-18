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ЦСКА уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд

ЦСКА уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал в Москве «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, а череповецкий клуб прервал серию из 10 поражений.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке Дмитрий Марковин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением Кирилла Капризова. Капризов исправился в третьем периоде, сравняв счёт на 55-й минуте встречи. Основное время завершилось вничью, а победную шайбу в овертайме забросил Марковин.

20 ноября ЦСКА встретится в Подольске с «Витязем», а череповецкий клуб в этот же день проведёт выездной матч с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Марковин (Лишка, Якимов) – 25:16' (5x4)   1:1 Капризов (Вей) – 54:44' (5x5)   1:2 Марковин (Гераськин) – 61:39' (3x3)
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