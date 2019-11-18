ЦСКА уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал в Москве «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, а череповецкий клуб прервал серию из 10 поражений.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке Дмитрий Марковин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением Кирилла Капризова. Капризов исправился в третьем периоде, сравняв счёт на 55-й минуте встречи. Основное время завершилось вничью, а победную шайбу в овертайме забросил Марковин.



20 ноября ЦСКА встретится в Подольске с «Витязем», а череповецкий клуб в этот же день проведёт выездной матч с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.