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ЦСКА проиграл четыре матча подряд в регулярке впервые с сезона-2011/12

ЦСКА проиграл четыре матча подряд в регулярке впервые с сезона-2011/12
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал в Москве «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Подопечные Игоря Никитина продлили серию поражений до четырёх матчей. Это первый случай с сезона-2011/12, когда «армейцы» проиграли четыре встречи подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Ранее московский клуб неудачно провёл встречи с «Нефтехимиком» (1:3), «Спартаком» (2:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (2:5).

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке Дмитрий Марковин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением Кирилла Капризова. Капризов исправился в третьем периоде, сравняв счёт на 55-й минуте встречи. Основное время завершилось вничью, а победную шайбу в овертайме забросил Марковин.

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