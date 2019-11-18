ЦСКА проиграл четыре матча подряд в регулярке впервые с сезона-2011/12

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал в Москве «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.



Подопечные Игоря Никитина продлили серию поражений до четырёх матчей. Это первый случай с сезона-2011/12, когда «армейцы» проиграли четыре встречи подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Ранее московский клуб неудачно провёл встречи с «Нефтехимиком» (1:3), «Спартаком» (2:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (2:5).



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке Дмитрий Марковин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением Кирилла Капризова. Капризов исправился в третьем периоде, сравняв счёт на 55-й минуте встречи. Основное время завершилось вничью, а победную шайбу в овертайме забросил Марковин.