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Умарк догнал Радулова по очкам за «Салават» в КХЛ

Умарк догнал Радулова по очкам за «Салават» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

Единственный гол в составе уфимского клуба забил нападающий Линус Умарк. Шведский форвард набрал 299-е очко в КХЛ и догнал Александра Радулова по очкам за «Салават» в КХЛ.

«Ястребы» открыли счёт в первом периоде — Алексей Потапов завершил красивую комбинацию броском с неудобной руки. Во втором периоде Сергей Широков переиграл Юху Метсолу в стиле Никиты Кучерова и укрепил преимущество команды Боба Хартли, на что гости ответили точным броском Линуса Умарка. В концовке периода Тейлор Бек забросил третью шайбу в ворота уфимского клуба. В третьем периоде Егор Мартынов укрепил преимущество «ястребов».

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