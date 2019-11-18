Умарк догнал Радулова по очкам за «Салават» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.



Единственный гол в составе уфимского клуба забил нападающий Линус Умарк. Шведский форвард набрал 299-е очко в КХЛ и догнал Александра Радулова по очкам за «Салават» в КХЛ.



«Ястребы» открыли счёт в первом периоде — Алексей Потапов завершил красивую комбинацию броском с неудобной руки. Во втором периоде Сергей Широков переиграл Юху Метсолу в стиле Никиты Кучерова и укрепил преимущество команды Боба Хартли, на что гости ответили точным броском Линуса Умарка. В концовке периода Тейлор Бек забросил третью шайбу в ворота уфимского клуба. В третьем периоде Егор Мартынов укрепил преимущество «ястребов».