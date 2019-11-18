Широков: наверное, Кучеров подсмотрел у меня трюк с голом без броска

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков поделился эмоциями после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Здорово, что вспомнил, как уже забивал раньше при выходе один на один без броска. Кучеров подсмотрел у меня, а у кого увидел я? Точно не помню, но пробовал на тренировках, в игре. Когда был молодой, стеснялся делать, потом на буллитах попробовал, забил пару раз, и отсюда всё пошло. Давно не делал. Классно, что сегодня получилось. В этом финте самое важное — гол и победа. У нас непростая ситуация, много ребят приболели. Надеюсь, скоро все поправятся и мы будем в полной боевой готовности и ещё сильнее. С Кучеровым по поводу такого исполнения не общались, надеюсь, ещё доведётся. Наверное, он у меня где-то подсмотрел этот трюк, он большой мастер, что здесь обсуждать.



Кадровые проблемы? Мы становимся ещё сильнее, дружнее, сплочённее. У нас и так не очень много народа плюс подкосила болезнь, но мы все вместе выходим из этой ситуации и здорово, что удаётся побеждать в последних матчах. Здесь всем парням огромная благодарность, особенно защитникам, которые очень много времени провели на льду. Мы знали, против кого играли, как Уфа действует в атаке. Старались помогать в обороне. Думаю, сегодня это получилось.



Не сказал бы, что Метсола другой, нежели в финале Востока. Он пропустил сложные голы, но ещё и много выручил. И, конечно, отметил бы нашего вратаря: Бобков в нужный момент подтащил, это добавило нам уверенности. Наши молодые игроки — молодцы, стараются выполнять установку тренера. Раз выиграли, значит, всё делали правильно. Мы только рады, что в «Авангарде» появляются новые ребята из Омска», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Широков забил гол без броска в стиле Кучерова! Его покажут даже в Америке Сергей Широков реализовал выход один на один в матче с «Салаватом Юлаевым» и эффектно переиграл Метсолу.