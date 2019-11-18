Разин: на «Северсталь» никто не ставил, но нам улыбнулась удача в овертайме

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1 ОТ)



«Хорошая игра. Играли с хорошей командой. Это даже мягко сказано. У нас было тяжёлое положение, у ЦСКА три поражения подряд, ставки, которые на нас практически никто не ставил, — всё это усугубляло ситуацию. Хочу сказать большое спасибо команде. Терпели всю игру, выстояли в трудные моменты, забили в большинстве, выстояли в меньшинстве. В овертайме нам улыбнулась удача. Друзей много появилось.



По сути мы проиграли только последнюю встречу «Авангарду», плохо отыграв. В остальных матчах поражения были в одну шайбу, в овертайме или по буллитам. Там у нас была возможность выиграть, просто Фортуна отвернулась от нас. К тому же у нас очень молодая команда, им нужен опыт. Как раз такие победы дают ребятам уверенность, которой им не хватало. Надеюсь, это будет отправной точкой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.