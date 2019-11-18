Нападающий «Авангарда» Клинкхаммер получил травму в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1) рассказал о состоянии нападающего Роба Клинкхаммера.



«Пока не знаю, на какой срок выбыл Судницин. Что касается Клинкхаммера, в конце второго периода он потянул мышцы. Решили, что ему не стоит продолжать матч. Нам предстоит два дня без игр, будет время, чтобы с ним поработали. Никогда не видел, чтобы столько травм сваливалось на команду. Причём серьёзных», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».