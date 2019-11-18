Нападающий «Авангарда» Клинкхаммер получил травму в матче с «Салаватом»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1) рассказал о состоянии нападающего Роба Клинкхаммера.
«Пока не знаю, на какой срок выбыл Судницин. Что касается Клинкхаммера, в конце второго периода он потянул мышцы. Решили, что ему не стоит продолжать матч. Нам предстоит два дня без игр, будет время, чтобы с ним поработали. Никогда не видел, чтобы столько травм сваливалось на команду. Причём серьёзных», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».
Широков забил гол без броска в стиле Кучерова! Его покажут даже в Америке
Сергей Широков реализовал выход один на один в матче с «Салаватом Юлаевым» и эффектно переиграл Метсолу.
- 18 ноября 2019
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:03
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:09
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
21:15
-
20:43
-
20:36
-
20:10
-
19:56
-
19:30
-
19:24
-
19:08
-
18:41
-
18:37
-
18:10
-
17:53
-
17:29
-
17:05
-
16:43
-
16:32
-
16:10
Партнерский контент