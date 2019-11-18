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Форвард «Салавата» Маннинен получил травму в матче с «Авангардом»

Форвард «Салавата» Маннинен получил травму в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча с «Авангардом» (1:4) рассказал о состоянии нападающего Сакари Маннинена. Финский хоккеист покинул площадку в ходе первого периода и больше на лёд не выходил. Он получил повреждение, пытаясь добить шайбу в ворота.

«Маннинену предстоит обследование. Он повредил бок, ему сделали укол, он попытался выйти, но не смог продолжить. Приедем домой, и после обследования всё будет ясно», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».

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