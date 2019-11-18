Хартли: не знаю, что за вирус ходит по команде, но нет смысла искать оправдания

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча с «Салватом Юлаевым» (4:1).



«Мы были близки к тому, чтобы показать идеальную игру. Все потрясающе сработали: Мартынов, Войнов, Покка, Бондарев. Они проделали выдающуюся работу. С учётом того что многие ребята борются с простудой, с учётом травм, от которых страдает наш клуб. Поработали и нападающие, и защитники. Отмечу Спиценко, который показал, что станет хорошим защитником. Здорово работало большинство, меньшинство, выручал Бобков. Когда каждый выкладывается по полной, приходит результат.



Гол Широкова? Могу только похвалить Сергея, это заслуженный гол. Мы здорово давили, затем Широков ринулся на ворота. Не знаю, было это намеренное движение или шайба соскочила. Главное, что она пересекла ленточку. Этот гол мне чем-то напоминает гол Кучерова. Не так важно, красивый или «мусорный» гол. Главное — одержать победу.



Говорили с врачами, никто из травмированных сегодня не был готов играть. Нет смысла ставить в состав больных и травмированных. Сергею Звягину (тренер вратарей «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») четыре дня очень плохо, у него температура. Вчера он выглядел лучше, а сегодня вновь состояние не очень. Сказали ребятам, что перед ними стоит очередной вызов. Нужно показать себя сплочённой командой. Не знаю, что за вирус ходит по команде, но нет смысла искать оправдания.



Думаю, сейчас приносит дивиденды наша физическая подготовка. Мы очень плотно работали на предсезонных сборах, а во время паузы на Евротур дали ребятам четыре выходных», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Широков забил гол без броска в стиле Кучерова! Его покажут даже в Америке Сергей Широков реализовал выход один на один в матче с «Салаватом Юлаевым» и эффектно переиграл Метсолу.