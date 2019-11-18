Цулыгин: игроки «Салавата» надели корону после победы в матче с ЦСКА
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями после матча с «Авангардом» (1:4).
«Хорошая и добротная игра со стороны «Авангарда». Мы пропустили много контратак, которыми воспользовался соперник. Это решило исход матча. Не обращали внимания, что у соперника нехватка защитников. Даже если она и есть, то у соперника очень хорошее нападение. Если уж кому и расслабляться, то точно не нашим защитникам. Нас наказали за ошибки, сейчас будем разбираться.
После матча с ЦСКА, когда выиграли, видимо, мы надели корону. Перестали дорабатывать хорошие моменты, начали играть не в тот хоккей, в который нужно. Играли безответственно, отсюда такой результат», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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