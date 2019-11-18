Капризов: не вспомню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).



«Трудно сказать, что с командой. Всё бывает, это хоккей. Вроде стараемся делать всё как обычно. Где-то не везёт, где-то не получается. Даже не вспомню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке Дмитрий Марковин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением Кирилла Капризова. Капризов исправился в третьем периоде, сравняв счёт на 55-й минуте встречи. Основное время завершилось вничью, а победную шайбу в овертайме забросил Марковин.