Капризов: не вспомню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).
«Трудно сказать, что с командой. Всё бывает, это хоккей. Вроде стараемся делать всё как обычно. Где-то не везёт, где-то не получается. Даже не вспомню, когда последний раз проигрывал четыре матча подряд», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке Дмитрий Марковин реализовал численный перевес, воспользовавшись удалением Кирилла Капризова. Капризов исправился в третьем периоде, сравняв счёт на 55-й минуте встречи. Основное время завершилось вничью, а победную шайбу в овертайме забросил Марковин.
- 18 ноября 2019
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