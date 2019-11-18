Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
18 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Нефтехимик» — «Динамо» М — 4:6
КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Полыгалов (Петерссон, Индрашис) – 06:56' (5x5) 0:2 Яшкин (Волков, Тарасов) – 09:25' (5x5) 1:2 Шиксатдаров (Куликов) – 16:38' (5x5) 1:3 Яшкин (Хиетанен, Чайковски) – 35:47' (5x4) 1:4 Алексеев – 36:43' (5x5) 1:5 Полыгалов (Яшкин, Шипачёв) – 38:03' (4x5) 1:6 Хиетанен (Шипачёв) – 42:12' (5x4) 2:6 Берглунд (Энлунд) – 57:03' (5x5) 3:6 Мёрфи (Берглунд) – 57:03' (5x5) 4:6 Грошев (Шарипзянов) – 59:53' (5x5)
ЦСКА — «Северсталь» — 1:2 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Марковин (Лишка, Якимов) – 25:16' (5x4) 1:1 Капризов (Вей) – 54:44' (5x5) 1:2 Марковин (Гераськин) – 61:39' (3x3)
«Авангард» — «Салават Юлаев» — 4:1
КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Потапов (Войнов, Широков) – 10:18' (5x5) 2:0 Широков – 27:08' (5x5) 2:1 Умарк (Панин) – 37:20' (5x5) 3:1 Бек (Кошелев, Клинкхаммер) – 39:58' (5x5) 4:1 Мартынов (Войнов, Андригетто) – 51:59' (5x4)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».
- 18 ноября 2019
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