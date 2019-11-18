Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

18 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Нефтехимик» — «Динамо» М — 4:6

ЦСКА — «Северсталь» — 1:2 ОТ

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 4:1

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».