НХЛ начнёт использовать датчики движения шайбы и игроков к началу плей-офф

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига начнёт использовать датчики-трекеры движения шайбы и игроков к началу плей-офф. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Дэн Роузен.



Эта технология позволит отслеживать скорость движения шайбы на льду в режиме реального времени. Благодаря этому тренеры смогут получать больше информации о проценте владения шайбой, зонах, откуда производились броски, расстоянии и скорости полёта шайбы.



С новыми технологиями всё будет куда понятнее и нагляднее. Например, в перерывах телекомментаторы будут сразу же готовы анализировать «тепловую карту» движения каждого игрока и его активность в любой зоне площадки.



Предполагается, что передовая информация предоставит аутсайдерам больше шансов сравняться с конкурентами.