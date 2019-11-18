НХЛ начнёт использовать датчики движения шайбы и игроков к началу плей-офф

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига начнёт использовать датчики-трекеры движения шайбы и игроков к началу плей-офф. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Дэн Роузен.
Эта технология позволит отслеживать скорость движения шайбы на льду в режиме реального времени. Благодаря этому тренеры смогут получать больше информации о проценте владения шайбой, зонах, откуда производились броски, расстоянии и скорости полёта шайбы.
С новыми технологиями всё будет куда понятнее и нагляднее. Например, в перерывах телекомментаторы будут сразу же готовы анализировать «тепловую карту» движения каждого игрока и его активность в любой зоне площадки.
Предполагается, что передовая информация предоставит аутсайдерам больше шансов сравняться с конкурентами.
- 18 ноября 2019
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