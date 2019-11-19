Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 19 минут и 54 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».

Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Анахайм» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь игр.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм Дакс» встретится с «Флоридой Пантерз».