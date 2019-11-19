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Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 19 минут и 54 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2».

Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Анахайм» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь игр.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм Дакс» встретится с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Паник (Бойд, Эллер) – 00:50' (5x5)   2:0 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 26:39' (5x4)   3:0 Стивенсон (Хэтэуэй) – 39:26' (5x5)   4:0 Врана – 45:44' (5x5)   4:1 Стил (Шор, Дель Зотто) – 53:31' (5x4)   4:2 Делорье (Ракелль, Гецлаф) – 58:11' (5x5)   5:2 Уилсон (Карлсон, Бекстрём) – 58:49' (en)
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