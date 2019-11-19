Тренер «Анахайма» — о плевке Хэтэуэя: за 30 лет в хоккее подобного не видел

Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) раскритиковал форварда соперников Гарнета Хэтэуэя.

На последней минуте второго периода хоккеисты «Анахайма» за своими воротами устроили драку с форвардом «Вашингтона» Бренданом Лайпсиком. В это время хозяева не прекратили атаку и забили третий гол в матче. Отличился Чендлер Стивенсон с передачи Хэтэуэя. Гарнет заработал удаление до конца матча за плевок в соперника.

«Нахожусь в профессиональном хоккее уже 30 лет, и наверное, никогда не видел подобного раньше. Это просто то, что вы не видите в хоккее. Просто сумасшествие. Очень рад, что подобное сотворил не кто-то из игроков моей команды, потому что это встретили бы без одобрения в нашей раздевалке», — приводит слова Икинса журналист Стивен Уайно.