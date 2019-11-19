Овечкин: Кузнецов проделал классную работу, «Вашингтон» хорошо двигал шайбу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:2), которая упрочила лидерскую позицию столичной команды.
«Тяжёлая игра получилась, но мы контролировали шайбу и ход матча тоже был под нашим контролем. Мы держали все вместе, это хороший знак. Кузнецов проделал классную работу, мы здорово держали шайбу в чужой зоне, было хорошее движение, мы использовали появившееся пространство.
Почему вечером в понедельник мы так рубились с командой из Западной конференции? Я не знаю. Наверное, потому что некоторые наши парни раньше играли на Западе, тот же Лайпсик. Они играли жёстко, завершали свои силовые приёмы. Результат в нашу пользу», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.
15-й гол в сезоне стал для российского форварда 254-м, забитым за карьеру в НХЛ при игре в большинстве. Овечкин находится на расстоянии одной шайбы от Теэму Селянне (255), занимающего третье место по этому показателю. Лидером является Дэйв Андрейчук (274), второе место у Брэтта Халла (265).
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