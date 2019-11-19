«Лос-Анджелес» всухую проиграл «Аризоне». Это первое поражение без Ковальчука

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев, одержавших вторую победу кряду.

В составе победителей отличились Конор Гарланд, Дерек Степан и Джейкоб Чикран. Матч на ноль провёл голкипер «Койотс» Антти Раанта.

В составе «Кингз» вновь отсутствовал российский нападающий Илья Ковальчук. «Лос-Анджелес» потерпел первое поражение после перевода 36-летнего форварда в запас. До этого были одержаны три победы кряду.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводил на площадке около 15 с половиной минут за матч.