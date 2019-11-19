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«Лос-Анджелес» всухую проиграл «Аризоне». Это первое поражение без Ковальчука

«Лос-Анджелес» всухую проиграл «Аризоне». Это первое поражение без Ковальчука
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев, одержавших вторую победу кряду.

В составе победителей отличились Конор Гарланд, Дерек Степан и Джейкоб Чикран. Матч на ноль провёл голкипер «Койотс» Антти Раанта.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гарланд (Дворак, Шмальц) – 03:12' (5x5)   2:0 Степан (Дворак, Кессел) – 14:48' (5x4)   3:0 Чикран (Гарланд, Шмальц) – 30:47' (5x4)

В составе «Кингз» вновь отсутствовал российский нападающий Илья Ковальчук. «Лос-Анджелес» потерпел первое поражение после перевода 36-летнего форварда в запас. До этого были одержаны три победы кряду.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводил на площадке около 15 с половиной минут за матч.

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