Иван Захарчук продолжит карьеру в «Адмирале»

«Адмирал» заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Иваном Захарчуком, информирует пресс-служба приморского клуба. Форвард уже прибыл во Владивосток и провёл первую тренировку с командой. За «Адмирал» Захарчук будет играть под номером 81.

30-летний Захарчук в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах за основную команду «Северстали», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-3" и нуле минут штрафного времени. В среднем Захарчук проводил на льду около 10 минут за матч. В 10 матчах регулярки ВХЛ Иван, выступавший за «Молот-Прикамье», набрал 10 (5+5) очков.

Вчера, 18 ноября, череповецкий клуб расторг контракт с Захарчуком.