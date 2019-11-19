Иван Захарчук продолжит карьеру в «Адмирале»
«Адмирал» заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Иваном Захарчуком, информирует пресс-служба приморского клуба. Форвард уже прибыл во Владивосток и провёл первую тренировку с командой. За «Адмирал» Захарчук будет играть под номером 81.
30-летний Захарчук в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах за основную команду «Северстали», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-3" и нуле минут штрафного времени. В среднем Захарчук проводил на льду около 10 минут за матч. В 10 матчах регулярки ВХЛ Иван, выступавший за «Молот-Прикамье», набрал 10 (5+5) очков.
Вчера, 18 ноября, череповецкий клуб расторг контракт с Захарчуком.
«Северсталь» расторгла контракты с Захарчуком и Королёвым
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