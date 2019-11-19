Холтби – первый вратарь в истории «Кэпиталз» с 3 сериями по 11+ матчей с очками

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби отразил 32 броска из 34 и был признан первой звездой. «Кэпиталз» набрали очки в 11-м матче кряду с Брэйденом в воротах. Холтби стал первым голкипером в истории «Кэпиталз», на счету которого три серии с не менее чем 11 матчами, где его команда набирала очки.

В сезоне-2016/17 у него была 21 такая игра подряд, а личный рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда «столичная» команда набрала очки в 22 матчах кряду, когда ворота «Вашингтона» защищал канадский голкипер.