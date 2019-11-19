Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Главной звездой дня стал голкипер «Аризоны Койотс» Антти Раанта. Финский вратарь парировал 31 бросок в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), благодаря чему оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

Второй звездой признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон. Американец сделал две голевые передачи в матче с «Анахайм Дакс» (5:2), продлив результативную серию (1+10) до семи матчей.

Замкнул тройку лучших форвард «Аризоны» Конор Гарланд. Американский нападающий отметился победной заброшенной шайбой и голевой передачей в матче с «Лос-Анджелесом».