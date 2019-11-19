Дон Черри будет вести хоккейный подкаст «Виноградная лоза»

Известный североамериканский телеведущий Дон Черри, недавно уволенный телекомпанией Sportsnet за критику мигрантов в Канаде, будет вести новое хоккейное шоу. Это будет популярный формат подкаста под названием «Виноградная лоза», ближайший выпуск которой намечен уже на 20 ноября.

Первый выпуск подкаста будет посвящён теме увольнения Черри. «Разумеется, говорить о хоккее мы тоже будем. Это будет потрясающе. В этом выпуске я буду говорить о Морисе Ришаре, одном из величайших хоккеистов всех времён», — приводит слова Черри Toronto Sun.

Напомним, что после увольнения Черри его передача «Уголок тренера», которая просуществовала на канадском телевидении 40 лет, была закрыта. Кто будет соведущим подкаста пока неизвестно, но им точно не будет прежний коллега Черри по работе на ТВ Рон Маклин. Предполагается, что сначала «Виноградная лоза» будет выходить только в аудиоформате, но затем может превратиться в полноценное интернет-шоу, которое будет транслироваться на всех потоковых сетевых сервисах.

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