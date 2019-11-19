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Алексеев: Овечкин заставил меня чувствовать себя комфортно рядом с ним

Алексеев: Овечкин заставил меня чувствовать себя комфортно рядом с ним
Хоккей / НХЛ 0

Защитник системы «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев поделился впечатлениями от общения с капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным и голкипером «столичной» команды Ильёй Самсоновым.

«Просто, знаешь, это то ощущение, когда встречаешься с великим игроком. Прекрасный хоккеист. Отличный человек. В начале я стеснялся, но он заставил меня чувствовать себя комфортно рядом с ним. И я до сих пор иногда общаюсь с Александром.

Самсонов? Мы не знали друг друга раньше. Как только меня пригласили в «Кэпс», в мой первый лагерь, я встретил его там. Илья разговаривал по телефону, а я просто сказал: «Привет, как дела?». Он был немного удивлен, ведь не знал, что я говорю по-русски. Мы подружились. Затем он пригласил меня на свою свадьбу. Разговариваем с ним практически каждый день», — цитирует Алексеева NoVa Caps.

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