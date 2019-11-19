Кравчук: в плане рвения и азарта «Нью-Джерси» мог ожидать от Гусева большего

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением об игре российского нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева в регулярном чемпионате КХЛ.
«Гусев — хоккеист уже не юный, у него есть большие титулы и есть определённые запросы, подкреплённые качественным контрактом. Наверное, в плане рвения, азарта клуб мог ожидать большего, но, с другой стороны, все эти качества легче показать в 18 лет, чем на 10 лет позже. В общем, ситуация непростая, умноженная на слабый старт „Нью-Джерси“ в целом. И на ожидания, которые были вызваны крепкой летней селекцией клуба.
С одной стороны, давать советы — дело самое лёгкое, с другой — самое ответственное. На месте Гусева не делал бы резких движений — сто раз отмерь, один отрежь. Нужно постепенно адаптироваться — шаг за шагом, погружаться в новую команду», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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