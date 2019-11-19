Бэбкок: никогда бы не стал тренировать «Торонто», если бы дети были маленькими

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением об участившихся разговорах о возможной отставке.
«Сейчас в моей жизни хороший период, мои дети выросли. Если бы они были маленькими, я бы никогда не стал тренировать «Торонто». Я не трачу много времени на то, чтобы слушать какие-то разговоры. Но мне приходят сообщения от друзей. Я собираюсь тренировать так усердно и так долго, как смогу. Я всегда ставил на Майка Бэбкока и продолжу это делать», – цитирует Бэбкока Maple Leafs Hot Stove.
«Кленовые листья» потерпели пять поражений кряду. «Торонто» проиграл «Филадельфии Флайерз» (2:3 Б), «Чикаго Блэкхоукс» (4:5), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5), «Бостон Брюинз» (2:4) и «Питтсбург Пингвинз» (1:6). С 22 очками после 22 матчей «Лифс» идут вне зоны плей-офф в Восточной конференции.
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