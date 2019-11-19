«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с форвардом Дыняком

Нападающий Никита Дыняк пополнил состав системы «Ак Барса», информирует пресс-служба казанского клуба. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2019/20. В Казани российский форвард будет выступать под 86-м номером.

Дыняк родился 6 августа 1997 года в Санкт-Петербурге, воспитанник СКА. На профессиональном уровне выступал за МХК «Динамо» и «Динамо» (оба – Санкт-Петербург). В общей сложности за карьеру в ВХЛ 22-летний нападающий провёл 80 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 16 результативных передач.

Статистика Дыняка в регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2019/20

Никита является бронзовым призёром Молодёжной хоккейной лиги сезона-2015/16 и лучшим снайпером чемпионата МХЛ сезона-2017/18.