«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с форвардом Дыняком
Нападающий Никита Дыняк пополнил состав системы «Ак Барса», информирует пресс-служба казанского клуба. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2019/20. В Казани российский форвард будет выступать под 86-м номером.
Дыняк родился 6 августа 1997 года в Санкт-Петербурге, воспитанник СКА. На профессиональном уровне выступал за МХК «Динамо» и «Динамо» (оба – Санкт-Петербург). В общей сложности за карьеру в ВХЛ 22-летний нападающий провёл 80 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 16 результативных передач.
Статистика Дыняка в регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2019/20
Никита является бронзовым призёром Молодёжной хоккейной лиги сезона-2015/16 и лучшим снайпером чемпионата МХЛ сезона-2017/18.
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