Кицын и 17-летний Аскаров признаны лауреатами игровой недели в ВХЛ

Высшая хоккейная лига определила лауреатов 10-й игровой недели в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший новичок».
— Лучшим вратарём стал голкипер «Химика» Андрей Сковронский (1998), который на прошлой неделе сыграл в двух матчах, отразив 100% бросков. В обоих матчах Андрей оставил ворота в неприкосновенности.
— Лучшим защитником стал Александр Ляхов (1999) из «Барса», в активе которого 3 (1+2) очка в трёх матчах при показателе полезности «+3». Один из голов Александра принёс победу его команде.
— Лучшим нападающим недели стал форвард «Металлурга» Максим Кицын (1991), который в четырёх матчах набрал 6 (3+3) баллов при показателе полезности «+3». В одном из матчей нападающий оформил дубль.
— Лучшим новичком стал голкипер «СКА-Невы» Ярослав Аскаров (2002), который сыграл в двух победных матчах, отразив 98,64% бросков в створ ворот при коэффициенте надёжности 0,48. В одном из матчей Ярослав оставил ворота в неприкосновенности.
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