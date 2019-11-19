Галкин: у европейцев совсем другой хоккей, они не бросают просто так по воротам

Голкипер системы «Автомобилиста» Владимир Галкин поделился впечатлениями от участия в Турнире четырёх наций в составе молодёжной сборной России.

«Я получил огромный опыт. У европейцев совсем другой хоккей, они не бросают просто так по воротам, «бросок ради броска», они стараются создавать такие моменты, чтобы каждый раз было опасно. Не так, как в России – зайти, бросить, нагрузить вратаря. Когда нагружают обычными бросками, вратарь быстро ловит кураж, так играть легче. А в матче со шведами мне бросали не так много, но создавали только опасные моменты. Это намного тяжелее.

Матч со Швецией (1:6)? Настроение прилично испортилось, конечно. Хотелось доказать, что я могу, но… Мне нечего особо сказать про этот матч, если честно. Не то чтобы у меня не пошла игра. Может быть, мы командой плохо настроились, не сделали все для победы, либо шведы были настолько сильны, что нам не по зубам оказалось их обыграть. Были, конечно, моменты, когда я мог поймать, когда мог сыграть получше, но… Я правда не знаю, что сказать», — цитирует Галкина пресс-служба ВХЛ.