«Ак Барс» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

Сегодня, 19 ноября, «Ак Барс» отправился на трёхматчевую выездную серию по маршруту Новосибирск – Нур-Султан – Уфа, информирует пресс-служба казанского клуба.

В составе команды на выезд полетели 27 игроков.

Вратари: Тимур Билялов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведу, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Эмиль Галимов, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Владислав Кара, Олег Ли, Вячеслав Лещенко, Артём Лукоянов, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.

Первый матч выездной серии «Ак Барс» проведёт 20 ноября в Новосибирске с «Сибирью», встреча начнётся в 15:30 мск. Затем команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Барысом» (22 ноября) и «Салаватом Юлаевым» (24 ноября).