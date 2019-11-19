Крикунов: Стэплтон — дурачок. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на заявления своего бывшего хоккеиста Тима Стэплтона, который играл у наставника в «Нефтехимике».
«Он сказал, что ночью по снегу у меня бегали? Ну, это он дурачок, такого не может быть. Во-первых, ночью мы не тренируемся, ночью мы спим. И чем больше мы спим, тем лучше для игроков, они отдыхать должны. Так что это ерунда полная.
Языковой барьер? В команде у нас всегда кто-то из ребят говорил по-английски. Кто хочет, тот понимает. Я всё время работаю с легионерами, и не с такими маленькими легионерчиками, как он. У меня и Виктор Хедман был в Астане, который сейчас один из лучших защитников НХЛ. Со многими легионерами я работал в «Динамо», и в чемпионский год, и после этого. Все понимают, что тут лукавить? Когда он сам не может играть, ему надо на кого-то наговорить. Ну, вот они говорят.
Это оттого, что у них мозгов нет просто, наверное. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться. Ещё неизвестно, что он будет потом делать. Ну закончил карьеру, вдруг тренером будет? Хоккеисты часто становятся тренерами или помощниками, менеджерами. Поэтому ругать целую страну – это глупо и недальновидно. По убогости своего ума они это делают», — цитирует Крикунова «Спорт Бизнес Online».
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