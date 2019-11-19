«Амур» одержал вторую победу кряду, дома переиграв «Металлург»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев, одержавших вторую победу кряду.

Уральцы открыли счёт на 14-й минуте матча, цели достиг бросок Николая Кулёмина. Хозяева отыгрались под занавес первого периода, большинство реализовал Денис Голубев. Во втором периоде команды сначала обменялись заброшенными шайбами. На пятой минуте периода Игорь Руденков вновь реализовал лишнего и вывел «Амур» вперёд. Спустя четыре минуты Кулёмин оформил дубль и восстановил равновесие. Однако за 42 секунды до конца периода Михал Йордан в третий раз отправил шайбу в ворота Станислава Галимова.

Тренерский штаб уральского клуба во втором перерыве произвёл замену вратаря — Галимова сменил Василий Кошечкин. Василий не пропустил ни разу, но и уральцы не смогли больше пробить Марека Лангхаммера. Команда Ильи Воробьёва потерпела второе поражение подряд