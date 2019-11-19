Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В «Зените» подтвердили проведение матча сборной России на «Газпром-Арене»

В «Зените» подтвердили проведение матча сборной России на «Газпром-Арене»
Хоккей / Евротур 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил проведение матча сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала на футбольном стадионе «Газпром-Арена».

«Принято решение провести на стадионе „Зенита“ два хоккейных матча – встречу между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала и матч между СКА и ЦСКА – так же, как и в прошлом году.

Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе ещё более комфортным», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Матч между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала состоится 15 декабря. В прошлом году эти команды уже встречались на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, когда арену посетил 71 381 зритель.

Хоккей на «Газпром-Арене» был легендарный. Но состоятся ли игры в этом году?
Пока ФХР и КХЛ не подтверждают проведение матчей на футбольном стадионе.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019