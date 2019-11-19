Серебряный призёр МЧМ-2012 Желдаков заключил пробный контракт с «Адмиралом»
Российский защитник Григорий Желдаков заключил пробный контракт с «Адмиралом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за «Трактор». В 47 матчах регулярного чемпионата Желдаков не забросил ни одной шайбы, сделав три результативные передачи при показателе полезности «-9». В плей-офф Григорий провёл четыре матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.
За карьеру в КХЛ он также защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Югра» и «Торпедо». В общей сложности принял участие в 339 матчах и отметился 45 (12+33) очками при полезности «-24» и 251 минуте штрафа.
В составе молодёжной сборной России принимал участие в чемпионате мира 2012 года, где национальная команда завоевала серебряные медали.
«Трактор» объявил об уходе 14 игроков
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