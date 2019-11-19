Зубов — о нежелании давать интервью: ничего не могу с собой поделать
Легендарный российский защитник Сергей Зубов, официально включённый в Зал хоккейной славы НХЛ, рассказал, почему так и не выиграл «Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему защитнику сезона в НХЛ.
«Теперь технологии другие. Не знаю, как в России. А интервью в Америке — это двигатель по раскрутке хоккея. Стремиться к интервью нужно. Общение необходимо. Надо просвещать тех людей, кто не знает о нашем спорте. Со стороны всё выглядит иначе, а внутренний мир хоккея совсем другой.
Но с собой не могу ничего поделать. Как говорят, я недосчитался «Норрис Трофи» из-за нежелания давать интервью. «Да он вечно молчит, ну его…» Кто определяет лучшего защитника лиги? Журналисты, фанаты. Вот так устроена НХЛ», — цитирует Зубова «Матч ТВ».
Зубов — на церемонии: у меня репутация неразговорчивого человека. Вот мой шанс
- 19 ноября 2019
-
15:36
-
15:20
-
15:05
-
14:43
-
14:28
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:18
-
13:02
-
12:40
-
12:16
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:11
-
10:45
-
10:20
-
10:02
-
09:41
-
09:30
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:12
-
08:00
-
07:27
-
07:15
-
07:06
-
06:45
-
06:40
-
06:21
-
06:10
-
06:03
Партнерский контент