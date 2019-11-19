Зубов — о нежелании давать интервью: ничего не могу с собой поделать

Легендарный российский защитник Сергей Зубов, официально включённый в Зал хоккейной славы НХЛ, рассказал, почему так и не выиграл «Норрис Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему защитнику сезона в НХЛ.

«Теперь технологии другие. Не знаю, как в России. А интервью в Америке — это двигатель по раскрутке хоккея. Стремиться к интервью нужно. Общение необходимо. Надо просвещать тех людей, кто не знает о нашем спорте. Со стороны всё выглядит иначе, а внутренний мир хоккея совсем другой.



Но с собой не могу ничего поделать. Как говорят, я недосчитался «Норрис Трофи» из-за нежелания давать интервью. «Да он вечно молчит, ну его…» Кто определяет лучшего защитника лиги? Журналисты, фанаты. Вот так устроена НХЛ», — цитирует Зубова «Матч ТВ».