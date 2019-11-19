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Форвард «Динамо» Кулёмин выбыл до декабря, Бойков — до середины февраля

Форвард «Динамо» Кулёмин выбыл до декабря, Бойков — до середины февраля
Хоккей / КХЛ 0

Московский хоккейный клуб «Динамо» сообщил о состоянии травмированных игроков на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Нападающий Вячеслав Кулемин выбыл до начала декабря, а защитник Сергей Бойков — до середины февраля.

29-летний Кулёмин в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 26 матчах, записав на свой счёт 9 (8+1) баллов при показателе полезности "+1" и десяти минутах штрафного времени. В среднем Кулёмин проводил на площадке около 14 минут за матч.

23-летний Бойков в текущем сезоне сыграл за основную команду «Динамо» девять матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами при показателе полезности "-1" и 18 минутах штрафа. В среднем игрок проводил на льду около шести с половиной минут за матч.

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