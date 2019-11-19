«Трактор» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Стали известны составы челябинского «Трактора» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;

Терещенко — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Бородкин — Меньшиков, Авцин — Попов — Лисин;

Сергиенко, Степанов, Комаров — Шаров — Шолохов.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — Хаапала;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Контиола — Хальме;

Хирвонен — Кивистё, Оксанен — Пильстрём — Анттила.