Подъяпольский: те, кто уходит с трибун в трудную минуту, — не болельщики

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ) и рассказал об отношении к болельщикам.
«Ребята хотели побед, даже не понимали, почему не выигрывали. Где-то маленько не хватало. Если посмотреть на эту серию, то в половине игр мы набирали очки. Могли побеждать, но уступали в овертаймах или сериях буллитов. Очень здорово, что обыграли ЦСКА, сбросили этот камень с плеч, а главное — показали, что у нас есть команда.
Идти на тренировку и пахать ещё больше, чем прежде, — вот какие мысли в данной ситуации. Тем более команда у нас молодая, нам нужно больше работать, выигрывать физикой. Она, думаю, и предрешила исход матча с ЦСКА в нашу пользу. Против ЦСКА всегда сложно играть. Хотя я бы сказал, что в целом в КХЛ непросто с каждым соперником. Регулярка очень подравнялась. Хорошо, что мы сегодня бились всей командой, партнёры ложились под шайбу. Это наш общий успех.
Разин сказал, что после победы у него снова появилось много друзей? Настоящие фанаты всегда с командой. А те, кто уходит с трибун в трудную для «Северстали» минуту, — это, считаю, и не болельщики никакие. Кто предан команде, тот не бросает и вместе, как говорится, и в горе, и в радости. Поэтому лично у меня друзей после этой победы стало не больше», — приводит слова голкипера официальный сайт КХЛ.
- 19 ноября 2019
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