«Барыс» одержал победу над «Автомобилистом» в овертайме

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. У «Автомобилиста» завершилась серия из четырёх побед.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первой сумела отметиться команда гостей, счёт в середине первого периода открыл нападающий Питер Холланд. Подопечные Андрея Скабелки отыгрались через 20 минут усилиями форварда Дмитрия Шевченко. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали нападающие Найджел Доус и Линус Виделль. Встреча перешла в овертайм, где победу казахстанской команде принёс защитник Даррен Диц.