«Металлург» объяснил взломом пароля ситуацию с оскорблением Галимова

Магнитогорский «Металлург» разместил официальное объявление, разъяснив ситуацию с пресс-службой. После матча с «Амуром» (2:3) в официальной группе «Металлурга» в социальной сети «ВКонтакте» появился комментарий от имени группы: «Спасибо дырявому Стасу». Напомним, в воротах «Металлурга» матч начинал Станислав Галимов, заменённый после второго периода на Василия Кошечкина.



«Естественно, что известный комментарий официальной позицией клуба являться никак не может. Что случилось? Всё просто – один из администраторов нашей группы мог бы придумать пароль к своей странице подлиннее, чтобы избежать несанкционированного доступа. При этом сам комментарий был замечен другим администратором и оперативно удалён, но и нескольких десятков секунд хватило, чтобы сделать скриншот.



Нам, несомненно, приятно такое внимание к нашей группе. Мы хотим выразить благодарность коллегам, которые связались с пресс-службой клуба и получили исчерпывающее объяснение произошедшего, прежде чем выпускать материал с кричащим заголовком.



Также хочется заметить, что Станислав Галимов провёл в рамках КХЛ 320 матчей и в 42 из них оставил свои ворота в неприкосновенности. Это пятый показатель в лиге, так что ответственным советуем учить матчасть. А неудачные матчи бывают у всех», — указано на сайте «Металлурга».

Пресс-служба «Металлурга» — о поражении от «Амура»: спасибо дырявому Стасу