Ковальчук должен получить от «Лос-Анджелеса» ещё $ 2,65 млн в качестве бонуса

Стала известна точная сумма бонуса, которую клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» ещё не выплатил российскому нападающему Илье Ковальчуку, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн.



«15 декабря Ковальчук должен получить от „Лос-Анджелеса“ $ 2,65 млн в качестве бонуса. Ещё столько же было выплачено Илье 15 сентября», — написал Лебрюн.



Напомним, Ковальчук выведен из основного состава «Лос-Анджелеса». Форвард не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

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