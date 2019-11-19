Контиола: Челябинск — мой русский дом, здесь живут очень хорошие люди

Нападающий «Йокерита» Петри Контиола поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (5:2).



«Мы приехали в Челябинск после очень тяжёлого выезда на Дальний Восток, и нам очень нужна была победа. Мы хорошо играли сегодня, смогли реализовать свои моменты. В третьем периоде при счёте 5:1 спокойно довели матч до победы. Конечно, такие выездные серии даются очень тяжело, но мы не жалуемся, все в равных условиях. С удовольствием путешествуем, рады, что удалось завершить выезд победой.



Мне всегда очень приятно играть в Челябинске, я провёл здесь три года. В Ярославле играл пять сезонов, но эмоции от игры за «Трактор» были сильнее. Челябинск — мой русский дом: здесь живут очень хорошие люди и у меня много друзей. Со многими бывшими одноклубниками до сих пор поддерживаю связь», — передаёт слова Контиолы корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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