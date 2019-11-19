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Источник: Марио Кемпе возвращается из «Лос-Анджелеса» в КХЛ

Источник: Марио Кемпе возвращается из «Лос-Анджелеса» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» отправил драфт отказов с целью расторжения контракта нападающего Марио Кемпе. Как информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн, 31-летний шведский хоккеист намерен вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

В текущем чемпионате Кемпе ни разу не сыграл за основную команду «Лос-Анджелеса». В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". В среднем Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.

Ранее Кемпе выступал в Континентальной хоккейной лиге на протяжении трёх сезонов, защищая цвета подмосковного «Витязя».

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