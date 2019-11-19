Шнайдер прошёл драфт отказов «Нью-Джерси»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер прошёл драфт отказов и отправится в расположение фарм-клуба в АХЛ, информирует Sportsnet.
В нынешнем сезоне 33-летний Шнайдер провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, не одержав ни одной победы. Он отражает 85,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,59.
В сезоне-2018/19 Шнайдер принял участие в 26 матчах, отразил 90,3% бросков, пропуская 3,06 шайбы за матч.
«Нью-Джерси» занимает четвёртое с конца место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В 19 матчах регулярного чемпионата «дьяволы» набрали 18 очков. В нынешнем сезоне «Нью-Джерси» пропустил 69 шайб.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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