Диц: «Барыс» много раз расстраивал болельщиков, проигрывая в овертайме

Защитник казахстанского «Барыса» Даррен Диц поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).



«В овертайме — тут уж как повезёт, тут всегда шансы 50 на 50. Сегодня повезло нам: выпал классный шанс, и мы победили. Нам было важно выиграть дома, у нас уже было столько матчей, когда мы шли нос к носу с соперником, завершали основное время вничью и затем проигрывали, расстраивали наших болельщиков, поэтому эта победа важна, и прежде всего психологически», — приводит слова Дица официальный сайт КХЛ.



Первой сумела забить команда гостей, счёт в середине первого периода открыл нападающий Питер Холланд. Подопечные Андрея Скабелки отыгрались через 20 минут усилиями форварда Дмитрия Шевченко. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали нападающие Найджел Доус и Линус Виделль. Встреча перешла в овертайм, где победу казахстанской команде принёс защитник Даррен Диц.

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