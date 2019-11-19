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Дисквалифицированный за допинг Зыков вернулся к тренировкам с «Вегасом»

Дисквалифицированный за допинг Зыков вернулся к тренировкам с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Валентин Зыков вернулся к тренировкам с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», информирует Sinbin Vegas. Напомним, 17 октября игрок был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».

До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.

«Вегас» — проклятое место для русских. Зыков по глупости попался на допинге
Говорят, что он принимал это вещество на протяжении четырёх лет.
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