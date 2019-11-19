Вудкрофт: не смогли совладать с настроем и заряженностью «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (2:3).



«Знали, каким соперником является «Торпедо», знали, насколько заряженной с первых минут будет команда. Так и получилось. К сожалению, не сумели совладать с таким настроем команды хозяев и пропустили. Соперники доминировали в первые три-четыре минуты и были за это вознаграждены. Дальше мы смогли приблизиться к оппонентам, смогли успокоить шторм на льду, стали играть лучше и оказывать сопротивление.



Во втором периоде хорошо действовали, была равная игра. В третьем периоде, к сожалению, получили ненужное удаление. Знали, как хорош соперник в большинстве. Торпедовцы смогли реализовать большинство. Такое бывает, когда получаем недисциплинированные удаления. И это случилось в очередной раз. Дальше вы всё видели. Мы заменили вратаря, и нам забили в пустые ворота. Мы смогли одну шайбу отыграть, но было уже слишком поздно», — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» одержало третью победу подряд, одолев минское «Динамо»