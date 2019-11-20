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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

19 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур» одолел «Металлург» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кулёмин – 13:35' (5x5)   1:1 Голубев (Зогорна) – 18:35' (5x4)   2:1 Руденков (Турбин) – 24:12' (5x4)   2:2 Кулёмин (Локтионов) – 28:30' (5x5)   3:2 Йордан (Голубев, Зогорна) – 39:18' (5x5)

«Барыс» переиграл «Автомобилист» — 3:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Холланд (Секстон, Литовченко) – 09:45' (5x5)   1:1 Шевченко (Акользин, Метальников) – 29:13' (5x5)   1:2 Доус (Мэйсек, Плэтт) – 42:57' (5x4)   2:2 Виделль – 45:06' (5x5)   3:2 Диц (Сагадеев, Охтамаа) – 60:57' (3x3)

«Трактор» проиграл «Йокериту» — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Йокерит
Хельсинки
0:1 Контиола (Савинайнен) – 03:58' (5x5)   0:2 Оксанен (Анттила) – 05:35' (5x5)   0:3 Савинайнен (Контиола, Халме) – 21:41' (5x5)   1:3 Бэйлен (Седлак) – 27:05' (5x5)   1:4 Савинайнен (О'Нилл, Контиола) – 33:13' (5x4)   1:5 Йоэнсуу (Хаапала, Эронен) – 38:19' (5x5)   2:5 Гика (Щербак, Карпухин) – 58:22' (5x5)

«Торпедо» выиграло у минского «Динамо» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Варнаков (Шенфельд, Хауден) – 02:43' (5x5)   1:1 Евенко – 38:19' (5x5)   2:1 Ратти (Дженовей, Жафяров) – 41:15' (5x4)   3:1 Хауден (Мишарин, Варнаков) – 58:42' (en)   3:2 Пулккинен (Спунер, Евенко) – 59:56' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».

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