Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

19 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Амур» одолел «Металлург» — 3:2.
«Барыс» переиграл «Автомобилист» — 3:2 ОТ.
«Трактор» проиграл «Йокериту» — 2:5.
«Торпедо» выиграло у минского «Динамо» — 3:2.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».
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