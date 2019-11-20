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2 передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

2 передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Решающий гол в овертайме забил Энтони Бовиллье. Российский голкипер гостей Семён Варламов пропустил 4 гола и сделал 27 сейвов. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Питтсбург» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Айлендерс» в свою очередь одержали четвёртую победу кряду.

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» вновь сыграют друг с другом. Встреча состоится 22 ноября и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Раст (Гюнцель, Малкин) – 11:34' (5x4)   2:0 Танев (Марино, Макканн) – 16:18' (5x5)   2:1 Бовиллье (Ледди, Нельсон) – 22:39' (5x5)   2:2 Нельсон (Ледди, Брассар) – 25:30' (5x5)   3:2 Танев (Петтерссон, Кагун) – 34:31' (5x5)   4:2 Гюнцель (Гальченюк, Малкин) – 42:39' (5x4)   4:3 Бейли (Эберле, Тэйвз) – 55:41' (5x5)   4:4 Пулок (Брассар, Ледди) – 58:28' (6x5)   4:5 Нельсон (Бовиллье) – 62:55' (3x3)
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