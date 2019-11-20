2 передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Решающий гол в овертайме забил Энтони Бовиллье. Российский голкипер гостей Семён Варламов пропустил 4 гола и сделал 27 сейвов. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Питтсбург» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Айлендерс» в свою очередь одержали четвёртую победу кряду.

В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» вновь сыграют друг с другом. Встреча состоится 22 ноября и начнётся в 3:00 мск.