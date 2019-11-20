Передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» избежать разгрома в матче с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «мишек».

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По дублю в составе победителей оформили Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк, ещё один гол забил Коннор Клифтон. Брэд Маршанд сделал три результативные передачи.

У «дьяволов» отличился Блэйк Коулман, одним из его ассистентов выступил россиянин Никита Гусев, для которого это очко стало 8-м (5+3) в нынешнем сезоне.

Видео передачи Гусева можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».

«Бостон» выиграл второй матч из последних семи. «Нью-Джерси» потерпел второе поражение в пяти встречах.