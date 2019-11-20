Передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» избежать разгрома в матче с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «мишек».
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярки НХЛ
По дублю в составе победителей оформили Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк, ещё один гол забил Коннор Клифтон. Брэд Маршанд сделал три результативные передачи.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Грызлик (Маршан, Крейчи) – 14:26' (5x5) 0:2 Пастрняк (Маршан, Крейчи) – 14:40' (5x5) 1:2 Коулман (Гусев, Батчер) – 38:11' (5x5) 1:3 Пастрняк (Маршан, Койл) – 43:19' (5x4) 1:4 Грызлик (Макэвой) – 50:33' (5x5) 1:5 Клифтон – 53:42' (5x5)
У «дьяволов» отличился Блэйк Коулман, одним из его ассистентов выступил россиянин Никита Гусев, для которого это очко стало 8-м (5+3) в нынешнем сезоне.
Видео передачи Гусева можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».
«Бостон» выиграл второй матч из последних семи. «Нью-Джерси» потерпел второе поражение в пяти встречах.
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