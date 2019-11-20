А. Свечников забил 10-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором одного из голов. Он отличился во втором периоде после результативных передач Джейккоб Славина и Джоэля Эдмундсона. Таким образом, россиянин забил 10-й гол в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Свечников провёл 21 матч, и всего на его счету стало 23 очка (10+13).
Видео с голом Андрея Свечников можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины Харрикейнз».
Всего в НХЛ Андрей Свечников сыграл 103 игры, в которых забил 30 голов и сделал 30 результативных передач.
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